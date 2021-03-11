В Новороссийске море окрасилось в красный цвет

Фото: пресс-служба администрации Новосроссийска
Новороссийцы обнаружили, что Черное море вдруг стало красным.
Такую окраску вода приобрела из-за водорослей, которые прибило к городской акватории.
Специалисты из администрация Новороссийска отправили водоросли на экспертизу, которая показала в воде присутствие мелких макрофитов из отдела Rodophyta (красные водоросли), рода Antithamnion plumula (Антитамнион перышко).
- Такое явление вполне обычное, и появляется оно в результате штормов. Эти микроорганизмы не угрожают здоровью человеку, а также экологии морской бухты, - сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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