В Краснодаре в ЖК «Дыхание» построят школу на 1,5 тыс. мест и детский сад

Фото: официальный сайт ЖК "Дыхание"

Заложено строительство новой школы в жилом комплексе "Дыхание" в районе улицы Дорожной. Возводить ее начнет строительная компания ССК на участке площадью 2,7 га. Учебное заведение рассчитано на полторы тысячи мест.

В 2019 году этот земельный участок застройщик передал городу. Туда подведены все необходимые коммуникации за средств застройщика.

- Сейчас завершен сбор технических условий, утвержден и согласован эскизный проект с администрацией Краснодара и департаментом образования города, проведены инженерные изыскания - рассказал гендиректор ССК Александр Мелишев.

Завершить строительство школы планируют в 2023 году. По словам Александра Мелишева - это будет суперсовременный объект с открытой территорией и спортивными комплексами.

Также на территории ЖК "Дыхание" появится и детский садик. Под его возведение выделена территория 0,9 га. Проект детского сада находится на завершении согласования.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей возведут школу на 1550 мест

Строительство уже стартовало (читать далее)