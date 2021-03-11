10 млрд рублей в Краснодарском крае направят на завершение долгостроев

Фото: пресс-служба администрации Коаснодарского края

По словам гендиректора федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства Константина Тимофеева, деньги находятся в резерве как у фонда, так и в бюджете края.

- Сейчас оперативно будем вводить конкурсное производство, поданы все документы в арбитражные суды. Далее объекты рассмотрят на наблюдательном совете фонда. И нам останется только завершить строительство либо выплатить компенсации, – заверил Константин Тимофеев на встрече с губернатором края Кондратьевым.

По заключенному договору между краем и фондом, Кубань вносит взносы в федеральный фонд для софинансирования завершения строительства либо выплат компенсации по 73 долгостроям.

По словам губернатора, в региональном бюджете предусмотрены 1,7 млрд, рублей на три года в качестве взноса в федеральный фонд.

- Сможем привлечь свыше 6 млрд федеральных средств. Это гарантия того, что сможем завершить наиболее проблемные долгострои Кубани, – считает губернатор.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Проблемный ЖК «Иван-да-Марья» в Краснодаре сдадут в 2022 году

На объекте, который находится в микрорайоне Гидростроителей, уже возобновлены работы (читать далее)