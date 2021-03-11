На Кубани предложили скорректировать плату за отопление в апреле и октябре

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Предложение пересмотреть плату за отопление в Краснодарском крае весной - в апреле и осенью - в октябре, решено направить на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Этим займется рабочая группа комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ.

Сейчас во всех районах края, за исключением Сочи, жители полностью оплачивают отопление за октябрь и апрель.

Депутаты Заксобрания отмечают, что, как правило, апрель и октябрь на Кубани считаются теплыми месяцами.

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, корректировка платы за отопление в зависимости от количества дней отопительного сезона действующим законодательством не предусмотрена.

- Но в случае принятия изменений, они будут положительно восприняты потребителями, - считает Юрий Бурлачко.

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