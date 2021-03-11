В Краснодаре откроют обелиск Героям Первой чеченской войны

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Установку обелиска обсудили в администрации края замглавы региона Игорь Чагаев и председатель краевой общественной организации вдов Героев Советского Союза Надежда Сарабеева.

По поручению Игоря Чагаева, мэрия Краснодара организует выездную рабочую встречу с участием Надежды Сарабеевой и других активистов для определения точного места памятника. На решение задачи дан месяц.

- Будем держать ситуацию на особом контроле. Мы заинтересованы, чтобы в нашем регионе появилось как можно больше памятных мест, – сказал Игорь Чагаев.

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