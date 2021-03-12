Видео пожара в многоквартирном доме в Анапе 12 марта 2021: сохраняется угроза распространения огня

Более 300 жильцов эвакуированы

Пожар в многоквартирном доме Анапе 12 марта 2021 вспыхнул в районе четырех часов утра. Возгорание произошло в восьмиэтажке на улице Лазурная. Из-за угрозы распространения пожара ему был присвоен повышенный ранг. На месте организован оперативный штаб. 300 жильцов многоэтажки были экстренно эвакуированы.

Площадь пожара составляет 1500 кв.м. Спасатели борются с огнем как с земли, так и с воздуха. На место прибыла высотная техника. К ликвидации пожара привлечены от Единой государственной систему предупреждения и ликвидации ЧС 130 человека, 34 ед. техники, в том числе от МЧС России 95 человек, 23 ед. техники.

- Уже приведены в готовность три опорных пункта по тушению крупных пожаров пожарно-спастельных отрядов Анапы, Геленджика и Славянска-на-Кубани, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.