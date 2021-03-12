В Сочи 50-летний мужчина получил тюремный срок за распространение детской порнографии

Фото Светлана Маковеева

Центральный районный суд в Сочи рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении 50- летнего жителя курорта. Мужчина обвинялся в распространении материалов порнографического характера с участием детей.

Как следует из материалов дела, сочинец скопировал из Интернета в файлообменник фото и видео порнографии с участием детей, а затем периодически распространял их на своих аккаунтах в соцсетях.

- Незаконные действия подсудимого были выявлены в ходе мониторинга сети «Интернет» сотрудниками БСТМ УМВД России по Новгородской области, — отмечает Краснодарский краевой суд.

В ходе судебного заседания сочинец отказался от показаний, но собственную вину признал полностью.

- Суд с учетом тяжести и общественной опасности преступления приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,- говорится в сообщении судебной инстанции.

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