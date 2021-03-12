На Кубани выбрали победителей конкурсов «Лучший ТОС» и «Лучшее поселение»

Фото: пресс-служба Заксобрания Краснодарского края

В Краснодаре на заседании краевой комиссии назвали победителей в конкурсе "Лучшее поселение Краснодарского края” и "Лучший орган территориального общественного самоуправления"» (ТОС) за 2020 год.

Подобные конкурсы на Кубани проходят уже более 10 лет и учреждены они Законодательным собранием Краснодарского края.

Победители конкурса получают дотационные премию на сумму до 500 тыс. рублей.

Победителем в этом году стало Стародеревянковское сельское поселение. В целом в конкурсах было определено 132 финалиста.

Вице-губернатор Игорь Чагаев, принявший участие в подведении итогов, отметил позитивную роль ТОСов в развитии муниципалитетов и подчеркнул, что важно относиться к оценке их работы максимально справедливо.

В рамках конкурса провели два отборочных тура. На первом этапе – на уровне поселения, на втором – на муниципальном уровне.

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