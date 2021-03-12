Власти Сочи намерены восстановить права дольщиков жилых долгостроев до конца 2023 года

Фото мэрии Сочи

Ранее участники совещания побывали на четырех объектам долгостроях в центре Сочи. По ЖК «Абсолют» на улице Островского из-за низкой степени строительной готовности дома, властям курорта представляется наиболее верным решение о выплате возмещения дольщикам.

Для достройки ЖК «Ямайка» на улице Крымской и апарт-отеля «Фазотрон» на улице Волжской найден инвестор – ООО "Альпика", который готов взять на себя обязательства по завершению строительства.

В отношении застройщика ЖК «Туапсинский» введено конкурсное производство. Суды по объекту продолжаются, очередной пройдет 15 марта.

В ближайшие несколько лет все объекты долевого строительства, по которым были нарушены сроки, должны быть исключены из федерального реестра проблемных объектов. Принято решение на следующей неделе сформировать и направить в Москву рабочую группу специалистов Сочи и Краснодарского края для определения первоочередных задач по объектам.

– Одним из приоритетных направлений работы администрации города является восстановление до конца 2023 года прав граждан, вложивших денежные средства в объекты долевого строительства на территории Сочи. В решении проблем обманутых дольщиков мы очень надеемся на эффективное взаимодействие с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства, – отметил на совещании мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В 2020 году властям администрации Сочи удалось защитить права более 1200 дольщиков. В 2021 году планируется решить проблему еще около 2600 граждан.

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