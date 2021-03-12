Кубанские врачи спасли потерявшую пять литров крови беременную женщину

Фото: сайт НИИ-ККБ№1

Врачи Краснодарской краевой больницы №1 спасли женщину после родов.

Молодая мать потеряла 5 литров крови и все же сумела родить ребенка.

Роженица, жительница Тбилисского района, практически была на грани смерти.

На спасение беременной выехала специальная бригада специалистов НИИ-ККБ №1. После того, как врачам из спецбригады удалось остановить кровотечение, пациентку вертолетом перевезли в Краснодар.Здесь за ее жизнь уже боролись их коллеги в краевом стационаре.

- В итоге женщина была спасена и вернулась домой к новорожденному малышу, - сообщает пресс-служба НИИ-ККБ№1.

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