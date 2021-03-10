На Кубани спасатели освободили руку мальчика, который застрял музыкальной колонке

Фото: instagram.com/alekseioderov/

В Новороссийске спасатели освободили руку маленького мальчика, который застрял музыкальной колонке. Как оказалось, ребенок уронил в музыкальный центр игрушку и полез ее доставать.

- Спасатели выехали на улицу Анапское шоссе и при помощи слесарных инструментов освободили руку мальчика, - написал на своей странице в Instagram начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Он обратил внимание, что ребенок вел себя стойко, но игрушку, за которой полез в колонку так и не выпустил.

Как сообщалось ранее, на Кубани спасли задыхающегося 10-месячного малыша, который проглотил травинку. Инородное тело попало в бронхи ребенку, и могло вызвать смертельную пневмонию. К счастью, врачи все сделали вовремя.

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