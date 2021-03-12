СК: Причиной крупного пожара в многоэтажке в Анапе 12 марта могло стать строительство сауны 64-летним жильцом дома

Фото ГУ МЧС по краю

Следователи СК предварительно установили возможного виновника крупного пожара в Анапе, в результате которого огнем были уничтожены 23 квартиры в жилой многоэтажке.

Специалисты в ходе осмотра здания нашли очаг возгорания на 8 этаже многоэтажки. По всей видимости, причиной пожара стала неисправность электропроводки. А вот возникла эта неисправность по вполне тривиальной причине.

По данным СК , 64-летний житель одной из квартир на 7 этаже решил построить себе сауну на техническом этаже здания. Туда он самовольно провел электричество и прочие коммуникации.

Никаких разрешений на это жилец не получал. По всей видимости, пожар стал следствием технических ошибок при монтаже электропроводки.

- Следственным отделом по городу Анапе СКР по краю по результатам проведенной проверки в связи с пожаром в многоквартирном доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности) в отношении одного из жильцов дома,- сообщает СУ СК по краю.

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