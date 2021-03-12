На Кубани следователи СК выясняют причины крупного пожара в многоэтажке Анапы

Фото ГУ МЧС по краю

Примерно в половине пятого утра 12 марта в пожарную охрану Анапы стали поступать десятки звонки с одного и того же адреса.

В мансардном этаже жилой многоэтажки на пересечении улиц Спортивной и Лазурной начался мощный пожар. Пламя быстро распространялось по зданию. Пожару сразу был присвоен высший ранг опасности. Из дома эвакуировали около 300 жильцов.

Фото ГУ МЧС по краю

В тушении огня задействовали целую группировку пожарных- 130 человек личного состава и более 30 единиц техники. Но даже при помощи столь титанических усилий, полностью пламя удалось потушить лишь к половине первого дня 12 марта. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, но последствия пожара, тем не менее, весьма серьезны.

Фото ГУ МЧС по краю

- Всего пожаром повреждено на мансардном этаже 23 квартиры. Площадь возгорания составила около 3 тысяч квадратных метров. На 7 и 6 этажах квартиры повреждены водой частично,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Фото ГУ МЧС по краю

Власти региона оказывают помощь погорельцам, многие из которых остались без единственного жилья.

- Всех пострадавших разместили в пункте временного пребывания в ДК. Также три санатория готовы принять тех, кому ехать некуда. Знаю, что погорельцы получат единовременную выплату от местных властей,- отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выяснять причины возгорания начали и следователи СК.

- Со слов одного из жильцов данного дома возможной причиной возгорания могла стать незаконная перепланировка части одной из квартир под сауну, - говорится в сообщении Су СК по краю.

Сейчас следователи и криминалисты тщательно осматривают место происшествия, стремясь установить точное место, где начался пожар и его причины. Проверяется также соблюдение мер противопожарной безопасности, и то, каким образом за этим следила местная управляющая компания.

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