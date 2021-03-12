Фото пожара в многоквартирном доме в Анапе 12 марта 2021: пламя видно даже из соседних городов

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Высотка вспыхнула как спичка в Анапе прошлой ночью. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 4:19. Восьмиэтажка на улице Лазурной уже полыхала. Спасатели сразу произвели эвакуацию жильцов. Более 300 человек были выведены из дома. Уже подготовлены пункты временного размещения для людей.

Из-за угрозы распространения пожара ему был присвоен повышенный ранг. Очаг возгорания находился на восьмом, мансардном, этаже.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- В 6:30 утра площадь пожара составляла 1500 км.в., – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. – Информации о пострадавших не поступало.

На месте организован оперативный штаб по ликвидации пожара в многоквартирном доме Анапе 12 марта 2021. На месте работают от Единой государственной систему предупреждения и ликвидации ЧС 130 человека, 34 ед. техники, в том числе от МЧС России 95 человек, 23 ед. техники.

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сейчас на курорт выехала испытательный пожарная лаборатория Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Уже приведены в полную готовность сразу три опорных пункта тушению крупных пожаров пожарно-спастельных отрядов Анапы, Геленджика и Славянска-на-Кубани.

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