В Анапе горит многоэтажка на площади 1500 кв.м, 300 человек эвакуировано

Пожар в Анапе 12 марта 2021 года. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по краю

Пожар разбудил жильцов многоэтажки в Анапе в 4 утра 12 марта. Языки пламени быстро распространились по всему мансардному этажу. Огонь охватил 1500 квадратных метров. Весь дом пришлось эвакуировать, спасатели вывели на улицу 300 человек.

Фото с места пожара в Анапе. Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС РФ по краю

- Сообщение о возгорании в многоэтажном жилом доме на улице Лазурная поступило диспетчеру в 04:19. Незамедлительно к месту были направлены силы и средства МЧС. По прибытию спасатели установили, что происходит горит мансардный этаж восьмиэтажного жилого дома, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели продолжают бороться с огнем. Сейчас существует угроза распространения пожара. Объявлен повышенный ранг.

- На месте организована работа звеньев газодымозащитной службы, поданы стволы тушения. На месте работает штаб пожаротушения. На место выехала оперативная группа Главного управления под руководством первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николая Платонихина, так же в составе группы заместитель начальника Главного управления- начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Евгений Поддубный, - добавили в ведомстве.

Утром в Анапе на улице минусовая температура и сильный ветер. Для эвакуированных жильцов подготовлены пункты временного размещения.

- К ликвидации пожара привлекается от Единой государственной систему предупреждения и ликвидации ЧС 130 человека, 34 единиц техники, в том числе от МЧС России 95 человек, 23 единицы техники, - рассказали в МЧС.

Власти помогают жильцам с временным расселением. Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС РФ по краю

На место уже выдвинулась испытательная пожарная лаборатория. В городе проводится заседание комиссии по ЧС и пожарной безопасности, чтобы скоординировать работу на месте.

Также в МЧС сообщили, что приведены в готовность три опорных пункта по тушению крупных пожаров пожарно-спастельных отрядов Анапы, Геленджика и Славянска-на-Кубани.