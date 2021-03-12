Площадь пожара в многоэтажке Анапы увеличилась до 3150 кв.м

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю

Крупный пожар в многоквартирном доме в Анапе вспыхнул около 4 часов утра 12 марта. Жильцов пришлось эвакуировать, на улицу было выведено 300 человек.

- В доме загорелся мансардный этаж. Площадь помещений, охваченных огнем, увеличилась до 3150 кв.м. Из-за угрозы распространения пожара ему был присвоен повышенный ранг. В 8:50 возгорание локализовано, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожарные продолжают поливать тлеющие участки. Ущерб и причины будут устанавливать эксперты после полной ликвидации возгорания.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Вениамин Кондратьев поручил мэру Анапы взять ситуацию с пожаром на личный контроль.

Фото с места пожара в Анапе можно посмотреть здесь.