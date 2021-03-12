Вениамин Кондратьев поручил мэру Анапы взять ситуацию с пожаром на личный контроль

В Анапе 12 марта случился крупный пожар, загорелся многоэтажный дом. Огонь охватил почти 1500 квадратных метров. На месте уже несколько часов работают пожарные и спасательные службы. Эвакуировано 300 человек, сохраняется угроза распространения возгорания.

- Поручил держать ситуацию на контроле мэру города Василию Швец и докладывать об обстановке. Создан оперативный штаб. Обязательно поможем людям, которым это необходимо, с временным расселением, - сообщили в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания установят эксперты после полного тушения огня в доме.

Ранее "Комсомолка" публиковала видео с места пожара многоквартирного дома в Анапе.