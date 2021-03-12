Причины пожара в многоэтажном доме в Анапе 12 марта 2021: огонь мог вспыхнуть из-за оборудованной на мансарде бани

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Анапе рассматривают все причины пожара в многоэтажном доме. Напомним, огонь в жилом доме вспыхнул около 4 часов утра 12 марта. Он уничтожил 3150 квадратных метров мансардного этажа. Жильцы эвакуированы, их временно расселяют в гостиницы.

Сейчас эксперты работают на месте возгорания. Одной из версий пожара рассматривается баня, которую незаконно оборудовали на верхнем этаже дома.

- Специалисты проверяют информацию о том, что один из жильцов многоэтажного дома в Анапе обустроил баню на мансарде, где как раз и произошло возгорание, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края..

На место происшествия выезжал Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко, с участием которого создан и проведен оперативный штаб.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка оперативности работы спасательных и пожарных служб, прибывших на ликвидацию пожара, - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что глава Анапы ввел в городе локальный режим ЧС. Пострадавшим жильцам дома единовременно выплатят по 10 тысяч рублей.

Оперативные службы устанавливают точные причины возгорания, которые будут озвучены в ближайшее время.

Пожар в многоквартирном доме по улице Лазурной в Анапе полностью ликвидировали в 09:50. Предварительно, от огня никто из людей не пострадал.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Вениамин Кондратьев поручил мэру Анапы взять ситуацию с пожаром на личный контроль.

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