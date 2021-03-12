Уровень воды в реках Кубани отслеживают 250 датчиков

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На реках Краснодарского края установили более 250 датчиков уровня воды. Это сделано для того, чтобы оперативно оповещать жителей прибрежных зон, критичных к затоплениям.

На данный момент уже действуют 25 федеральных постов, которые дважды в день делают все необходимые замеры.

- Особенное внимание необходимо уделять малым рекам, которые не охвачены наблюдением наших датчиков, - рассказал “Комсомольской Правде" - Кубань" первый вице-премьер Андрей Алексеенко.

По словам Андрея Алексеенко, алгоритм действий во время весенних паводков отработан. Налажена система мониторинга и оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций.

По заверениям специалистов, уровень рек не представляет опасности, и угрозы подтопления нет.

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