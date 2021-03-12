На Кубани утвердили 80 маршрутов патрулирования лесов от пожаров

Фото: anapa-official.ru

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел совещание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. Только в этом году в крае зафиксировано 102 ландшафтных пожара на площади 278,5 гектаров. Типичная проблема лесных пожаров - человеческий фактор.

– В прошлом году пожароопасный сезон был напряженный, все помнят пожар на Утрише. В этом году необходимо не допустить повторения таких ошибок, - сказал Андрей Алексеенко.

Замглавы края отметил необходимость своевременного мониторинга обстановки на территории края и оповещения населения в случае ее ухудшения.

Чтобы предотвратить лесные пожары, администрацией края утверждены 80 маршрутов патрулирования в пожароопасный период года. Для этого из федерального бюджета выделено 30 млн рублей на приобретение спецтехники.

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