Заповедник "Утриш" прирастет на 1,3 тыс. гектаров и станет федеральным

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении заповедника "Утриш" и придания ему статуса федерального.

Как известно, в прошлом году из-за пожара он практически полностью выгорел. Погибла флора и фауна заповедника. Таким образом, Кабмин поддержал инициативу краевой администрации об увеличении территории заповедника на 1,3 тыс. гектаров и сменить его статус.

Попытка сделать его федеральным предпринималась еще в 2010. Но осуществилась эта цель властей только сейчас.

- В новые границы заповедника “Утриш” войдет часть полуострова Абрау и акватория Черного моря. Федеральный статус позволит усилить охрану от посторонних лиц и, в частности, от “дикого туризма”, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В зону "Утриша" включат грунтовую дорогу, которая разделит заповедник на три части. Таким образом он станет самым большим на Черноморском побережье и войдет в особый кадастровый учет, уточнили в ведомстве.

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