В Ленинградском районе заработал новый спортивный комплекс

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Спортивный универсальный объект в станице Ленинградской занимает площадь 3,5 тыс. кв. метров.

Первый этаж отдан под залы для занятий спортом, врачебный кабинет, гардеробные, раздевалки, душевые. Административные помещения расположены на втором этаже.

- Это прекрасный спортивный объект, в котором можно заниматься не только волейболом, баскетболом, гандболом и мини-футболом, но и боксом, борьбой, – сказал на открытии вице-губернатор края Александр Власов.

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Объект возводят в поселке Колосистом, сдача намечена на сентябрь этого года (читать далее)