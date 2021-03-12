Постановление губернатора Вениамина Кондратьева о продлении режима повышенной готовности в Краснодарском крае до 29 марта

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 29 марта. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

- Согласно документу, жители и гости Кубани обязаны находиться в общественных местах в масках, - напомнили в пресс-службе краевой администрации. – Это правило касается вокзалов, транспорта, предприятий торговли и общественного питания.

Кроме того, сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий. Количество участников бизнес-форумов остается ограниченным – не более 100 человек.

Гражданам старше 65 лет и хроническим больным предписан режим самоизоляции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, количество инфицированных с начала пандемии превысило 40 тысяч человек.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

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