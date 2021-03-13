В Краснодаре на участке улицы Московской запретят стоянку транспорта

Знаки появятся с 1 апреля

В Краснодаре на участке улицы Московской запретят стоянку автомобилей. Соответствующие знаки появятся здесь с 1 апреля.

- Это на подъезде к детскому саду № 123 со стороны Дома культуры Всероссийского общества слепых по адресу Московская, 65а, - уточнили в мэрии кубанской столицы.

Напомним, с 15 марта в городе начнут ремонт улицы Черкасской. Там планируется расширение дороги до трех полос. Кроме того, на этом направлении установят остановки, проложат тротуар и нарисуют пешеходные переходы. Ожидается, что параллельно с укладкой нового асфальта здесь будут работать озеленители.