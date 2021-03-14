Подъемник с рабочими рухнул на землю на стройплощадке в Туапсе

Рабочие поднимали стекло на 4 этаж Фото: Виталий ФРОЛКОВ

13 марта в Туапсе на строительной площадке на улице Свободы рухнул подъемник с людьми. Двое рабочих пострадали.

- Двое рабочих загрузили на подъемник стекло и поднимались на нем на четвертый этаж. Но опора не выдержала груза и рухнула вниз, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в полиции Туапсе.

31-летний мужчина с ушибами и резаными ранами сейчас лежит в травматологическом отделении Туапсинской ЦРБ, его 38-летний коллега с переломом ребер, шейного позвонка и тупой травмой живота находится в реанимации. - Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - пояснила сайту "КП"-Кубань" официальный представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

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