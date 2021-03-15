На планерке в мэрии Краснодара обсудят правила парковки в центре города

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В мэрии Краснодара 15 марта пройдет главная городская планерка. Еженедельное аппаратное совещание проведет глава города Евгений Первышов. Оно начнется в 9 часов утра.

- На планерке обсудят проведённую работу по ликвидации рекламы, размещённой на заборах, остановках и столбах, поговорят благоустройстве зелёных зон в 2021 году. Также среди тем - ремонт учреждений культуры в 2021 году и нарушения правил парковки в центре Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Совещание можно посмотреть любому желающему, оно будет транслироваться в прямом эфире во всех официальных соцсетях администрации Краснодара.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что жители города могут получить бесплатную юридическую консультацию.