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Общество15 марта 2021 15:15

6 млрд рублей вложат в отели в Анапе французские инвесторы

Три гостиницы среднего ценового сегмента расположатся на Пионерском проспекте
Инна БОРИСОВА
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Три новых гостиничных комплекса появятся на Пионерском проспекте

Фото: Виталий КАРНАУХ

На строительство самого крупного отеля на 1 тыс. номеров инвестор направит в 3 млрд рублей.

Вторая гостиница - на 400 номеров - обойдется в 2 млрд рублей. Еще один комплекс на 220 номеров потянет на 1,2 млрд рублей.

Соглашение о строительстве отелей подписали мэр города Василий Швец и гендиректор гостиничного холдинга Алексис Деларофф.

- Знаю, что сегодня ваши отели работают в 23 городах России, и на этой карте не хватает нашего города, – отметил Василий Швец.

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Корпорация владеет отелями, курортами и резиденциями в 109 странах (читать далее)