В Анапе французский оператор отелей AccorHotels построит премиум-гостиницы

Фото: архив КП
Фото: Виталий КАРНАУХ
Международная компания «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани», известная своей сетью отелей Accor, планирует в Анапе открыть несколько премиум-гостиниц и апартаментов.
Мэр Анапы Василий Швец и гендиректор крупного гостиничного холдинга Алексис Деларофф подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.
- Сеть отелей группы AccorHotels – одна из крупнейших в мире, она предоставляет услуги высочайшего класса. Знаю, что сегодня ваши отели работают в 23 городах России, и на этой карте не хватает нашего города, – сказал Василий Швец.
По мнению Алексиса Делароффа, Анапе не хватает отелей-премиум класса, при этом город-курорт с каждым годом прирастает туристами из разных регионов России.
Создав фешенебельные гостиницы, в южный город потянутся и иностранные туристы, считают в мэрии.
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