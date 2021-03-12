В Анапе французский оператор отелей AccorHotels построит премиум-гостиницы

Фото: архив КП Фото: Виталий КАРНАУХ

Международная компания «Рашэн Мэнэджмэнт Хотэл Кампани», известная своей сетью отелей Accor, планирует в Анапе открыть несколько премиум-гостиниц и апартаментов.

Мэр Анапы Василий Швец и гендиректор крупного гостиничного холдинга Алексис Деларофф подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

- Сеть отелей группы AccorHotels – одна из крупнейших в мире, она предоставляет услуги высочайшего класса. Знаю, что сегодня ваши отели работают в 23 городах России, и на этой карте не хватает нашего города, – сказал Василий Швец.

По мнению Алексиса Делароффа, Анапе не хватает отелей-премиум класса, при этом город-курорт с каждым годом прирастает туристами из разных регионов России.

Создав фешенебельные гостиницы, в южный город потянутся и иностранные туристы, считают в мэрии.

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