Жильцам сгоревших в Анапе квартир единовременно выплатят по 10 тысяч рублей

Фото: anapa-official.ru

Крупный пожар в жилом доме в Анапе полностью уничтожил мансардный этаж. Огонь охватил более трех тысяч квадратных метров. Одной из версий пожара рассматривается баня, которую незаконно оборудовали на верхнем этаже дома. Глава города ввел режим локального ЧС.

- Пострадавшим жильцам единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. Погорельцы в настоящее время размещаются в гостинице, там их уже покормили и напоили горячим чаем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также «Комсомолке» стало известно, что в пожаре пострадали 23 квартиры на 8 этаже, на 7 и 6 этажах квартиры повреждены частично. На месте продолжают работать пожарные, они поливают тлеющие очаги в помещениях.

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