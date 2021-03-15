Мэр Краснодара Первышов призвал к борьбе с визуальным мусором

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Левая реклама заполонила город, отметил на совещании в администрации мэр Краснодара Евгений Первышов. Он призвал бороться с незаконно установленной рекламой и расклеенными на столбах объявлениями. И не просто удалять ее с улиц города, но и находить их хозяев уже с помощью полиции.

- Хочется попросить помощи в Управлении внутренних дел по городу Краснодару. Все-таки, бич города - это расклейка объявлений на столбах, на остановках и так далее, - сказал мэр.

Как сообщала ранее “Комсомольская Правда" - Кубань”, в Краснодаре будет создан единый стандарт оформления рекламы и фасадов магазинов.

В этом пилотном проекте будет принимать “гостевая” улица Ставропольская.

Еще в 2019 году был подготовлен формат стандартизации визуальной рекламы, по которой заказчики могут всегда оттолкнуться. Согласованные стандарты не приведут малый бизнес к штрафам.

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