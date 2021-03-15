Курорты Краснодарского края получат новый логотип

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Запланированный ребрендинг пройдет в два этапа.

Сначала создадут логотип - его представление пройдет в мае. Затем будет разработан брендбук - с концепцией бренда, его атрибутами, целевой аудиторией.

Первая официальная символика у курортов Краснодарского края появилась 20 лет назад. В ее визуализацию тогда была вложена идея Кубани как пляжного и морского курорта.

– Сегодня ситуация изменилась кардинально. У нас появились горнолыжные курорты международного уровня. В степных зонах и предгорье развиваем популярный сейчас во всем мире аграрный туризм. Краснодарский край стал крупным центром гастрономического туризма, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

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