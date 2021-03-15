Пожилой моряк погиб в Новороссийске при пересадке с судна

61-летний лоцман погиб в районе фарватерных буев в Новороссийске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При пересадке с судна на катер погиб 61-летний лоцман. Трагедия произошла в Новороссийске в районе фарватерных буев.

Судно Maria GS стало на якорь, чтобы высадить часть экипажа на берег. Во время такой пересадки, по пока невыясненным причинам, погиб один из членов экипажа.

- Несмотря на то что мужчину успели быстро вытащить из воды и провести реанимацию, спасти лоцмана не удалось, - сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Правоохранители инициировали доследственную проверку. Сейчас необходимо установить все причины и обстоятельства этой трагедии.

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