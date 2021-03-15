Сочинский дендрарий начнут обрабатывать химикатами от паразитов

Парк Дендрарий. Фото пресс-службы СНП
Минприроды России подготовило законодательство, разрешающее применять химикаты для опыления от вредителей в Сочинском дендрарии и на территориях Кавказского заповедника.
Дело в том, что ранее применение химикатов было запрещено, но в силу невозможности регулировать рост растений, влиять на паразитов погибают редкие виды.
- 19 марта будет подготовлено разъяснение Минприроды, чтобы работать было можно. Мы должны подкорректировать положение. В мае должны выйти на работы, - сообщил глава министерства Александр Козлов.
Для этого из бюджета будет выделено 25 млн рублей. Работы по опылению химикатами начнутся в мае.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
В Сочи закрыт для посещений парк «Дендрарий»
О сроках возобновления работы парка пока не сообщается (читать также)