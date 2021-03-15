Сочинский дендрарий начнут обрабатывать химикатами от паразитов

Парк Дендрарий. Фото пресс-службы СНП

Минприроды России подготовило законодательство, разрешающее применять химикаты для опыления от вредителей в Сочинском дендрарии и на территориях Кавказского заповедника.

Дело в том, что ранее применение химикатов было запрещено, но в силу невозможности регулировать рост растений, влиять на паразитов погибают редкие виды.

- 19 марта будет подготовлено разъяснение Минприроды, чтобы работать было можно. Мы должны подкорректировать положение. В мае должны выйти на работы, - сообщил глава министерства Александр Козлов.

Для этого из бюджета будет выделено 25 млн рублей. Работы по опылению химикатами начнутся в мае.

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