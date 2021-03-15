По факту аварии проводится проверка

В Краснодаре на Ростовском шоссе произошла массовая авария. Здесь столкнулись четыре машины, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняется, что стало причиной «гармошки».

- По предварительным данным в аварии никто не пострадал, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

Движение на данном участке дороги затруднено.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи произошла массовая авария. В центре курорта столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел на улице Транспортной. По предварительным данным, водитель ВАЗ 21099 двигался в направлении Краснодарского кольца. Но в районе авторынка отечественный автомобиль потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Он врезался в две встречные машины - Renault и Hyundai.

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На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи (продолжение)