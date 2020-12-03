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В Сочи произошла массовая авария. В центре курорта столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел на улице Транспортной.

По предварительным данным, водитель ВАЗ 21099 двигался в направлении Краснодарского кольца. Но в районе авторынка отечественный автомобиль потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Он врезался в две встречные машины - Renault и Hyundai.

- На месте работают сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. - Информация о пострадавших уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи в лобовом столкновении двух автомобилей пострадали три человека. Авария произошла на улице Лаванды. Ранее в Сочи водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка. Авария произошла в Центральном районе города-курорта.