Фото: krd.ru.

В Краснодаре разработали дизайн-проект парка в Молодежном микрорайоне. При наличии средств к благоустройству новой зеленой зоны приступят в 2021 году.

- Документы переданы в краевой департамент архитектуры, чтобы они получили согласование. После этого мы готовы приступить к благоустройству при наличии финансирования, — сообщил заместитель главы краевого центра Андрей Дорошев.

Напомним, что благоустроить этот парк ранее поручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он расположен между двумя жилыми массивами и крайне необходим краснодарцам.

На земельном участке сохранят все зеленые насаждения, проложат велодорожки, усыновят лавочки и оригинальные малые архитектурные формы из природных материалов.

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