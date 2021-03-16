Отключения воды в Краснодаре 18 марта 2021 года: где люди будут сидеть без блага цивилизации

18 марта в некоторой части Краснодара вырубят воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители кубанской столицы 18 марта будут сидеть без воды. Но в то же время в городе еще вырубают и свет. Стало известно, где будут отключения воды в Краснодаре 18 марта 2021 года.

- Из-за отключения электроэнергии на водозаборе «Восточный-1» 18 марта не будет воды на некоторых улицах в Краснодаре, - пояснили в мэрии Краснодара.

Так 18 марта 2021 с 00:00 часов и до 05:30 воды не будет в микрорайоне Гидростроителей.

Без воды будут сидеть жители улиц Фадеева, 29, Выгонной, 20, Кирова, 5, Бершанской, 74.

А в восточной части города будет снижено давление на сетях водоснабжения.