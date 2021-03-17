В Краснодаре прошла конференция строительной компании АСК

В ходе конференции состоялась презентация проектов, старт продаж которых начнется в ближайшее время.

В Краснодаре 17 марта состоялась конференция строительной компании АСК. Ее посетили более 200 специалистов рынка недвижимости.

В течение всего дня несколько групп прошли обучение, задали застройщику интересующие вопросы по новым проектам.

В рамках конференции с докладом о новой стратегии развития бренда выступил вице – президент AVA Group по коммерции Ольга Нарт, которая подвела тоги совместной работы в 2020 году и рассказала о том, как будет формироваться проект в текущем году и какие изменения ожидают компанию в ближайшей перспективе.

В ходе конференции состоялась презентация проектов, старт продаж которых начнется в ближайшее время. Это ЖК «Фрэш» (микрорайон Гидростроителей) и ЖК «Смородина» (микрорайон Новознаменский).

Специалистам была предоставлена информация по преимуществам проектов, технических особенностях инженерных систем будущих жилых домов. Каждый участник конференции получил книгу проекта, разработанную специально для специалистов рынка недвижимости. Ее авторы уверены, что этот продукт значительно упростит работу с клиентами и позволит обладать максимумом необходимой информации

Завершилось мероприятие ответами на вопросы партнеров, обменом мнений о презентованных проектах, обсуждением текущей ситуации на рынке недвижимости.

Напомним, что строительная компания «АСК» работает на рынке Краснодарского края более 8 лет, входит в состав холдинга AVA Group. В 2020 году в Краснодарском крае было введено в эксплуатацию более 320 тысяч квадратных метров жилой площади.