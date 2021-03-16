Общественный транспорт в Краснодаре подорожает до 30 рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Из-за возможности оказаться в кредиторской задолженности руководством МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» планируется повысить стоимость проезда с 28 рублей до 30 рублей.
Сейчас просрочка транспортной организации составляет 150 млн рублей. Об этом сообщил директор МУП «КТТУ» Александр Грачев, выступая в гордуме Краснодара.
Как считает руководство МУПа, повышение тарифа это крайняя необходимость на сегодня. Выручка предприятия за 2020 год сократилась на 25%.
- На сегодня пассажиропоток не восстановился, показатель за первые два месяца 2021 года снизился на 17%. Эти два рубля спасут предприятие, - сказал на заседании городской Думы Александр Грачев.
МУП в 2020 году уже взяло кредит на сумму 388 млн рублей.
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