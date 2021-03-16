В центре Новороссийска более тридцати жилых домов остались из-за аварии без тепла

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В центре Новороссийска десятки жилых домов остались без тепла из-за аварии. По информации специалистов ОАО "АТЭК", при обходе от котельной «Южная» была обнаружена утечка в парке Фрунзе.

- Для недопущения развития аварийной ситуации было принято решение о ремонте поврежденного участка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Новороссийска. - В проведении работ задействовано семь единиц техники, две бригады РСУ.

В перечень домов без теплоснабжения попали более 30 домов на улицах Карла Маркса, Набережной, Толстого, Советов, Губернского, Республики, Мира, Цедрика и других.

По предварительным данным, подачу горячей воды и тепла планируется возобновить в ночь на 17 марта.

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