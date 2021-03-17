Фото: @safari_park_gelendzhik

Белые медвежата в геленджикском Сафари-парке успели попробовать на вкус мартовский снег. Малыши были очень рады белому покрывалу, они с удовольствием кувыркались в сугробах и катались с горки.

Фото: @safari_park_gelendzhik

- Это был последний снежок в этом году, а следующего так долго ждать, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе парка.

Фото: @safari_park_gelendzhik

В конце февраля в Сафари-парке двух 3-месячных белых медвежат впервые вывели на прогулку.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в геленджикском Сафари-парке показали первое видео родившихся малышей. Появление на свет белых медведей в неволе – большое событие. Они родились на свет в декабре 2020 года, сразу два малыша: мальчик и девочка. Их мать, медведица Сережка приехала на Кубань с Новой земли семь лет назад.

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