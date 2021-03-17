Проект создания большой прогулочной зоны у морпорта Сочи будет реализован поэтапно, в течение 5 лет

Фото мэрии Сочи

В Сочи продолжается работа над масштабным проектом по созданию огромной пешеходной зоны в районе морвокзала в центре курорта.

Расположенные рядом улицы Несебрская, Войкова, Поярко, Кооперативная и переулок Электрический, в результате претворения проекта в жизнь, станут полностью свободными от транспорта и будут предназначены только для пеших прогулок.

- Проект непростой и будет реализовываться поэтапно в течение примерно 5 лет. В частности, для этого придется перенести выезд на улицу Орджоникидзе из центра Сочи, построив новую дорогу,- сообщил во время пресс-конференции в сочинском представительстве «КП Кубань» главный архитектор курорта Антон Глушков.

Будет реорганизована также и схема движения на Платановой аллее. Здесь планируется строительство нового подземного пешехода и разворотных площадок для общественного транспорта.

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