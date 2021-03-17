В Сочи осудят супругов-педофилов за сексуальное насилие над дочерью

Дело передано в суд

Муж и жена 40 и 38 лет проживали в одном доме на улице Авиационной в Сочи. В течение двух лет они развращали свою дочь - с восьми до 10 лет девочки. О родителях-извращенцах случайно узнала учительница школьницы, она-то и сообщила в полицию.

- Супруги неоднократно вдвоем совершали в отношении своей малолетней дочери иные насильственные действия сексуального характера. Кроме того, мать потерпевшей убеждала ее в том, что такое поведение является нормой. В силу боязни школьница о произошедшем никому не сообщала и лишь в сентябре 2020 рассказала об этом своей учительнице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Девочка сейчас находится в реабилитационном центре, решается вопрос о лишении мужчины и женщины родительских прав.

- Сейчас родители девочки заключены под стражу. Уголовное дело передано в суд, - добавили в ведомстве.

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