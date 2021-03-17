В Сочи строительство школы на 800 мест в микрорайоне Мамайка завершено на 50%

Фото мэрии Сочи

Строительство школы в сочинском микрорайоне Мамайка началось в марте 2020 года

На площадке со сложным рельефом строятся шесть блоков. Сейчас ведутся монолитные работы, создается дренажная система и гидроизоляция.

Работы на объекте завершены на 50%, строительство идет по графику.

Рядом со школой появится и новая подъездная дорога длиной 350 метров.

– Ландшафт сложный, но необходимо выстроить транспортную логистику для учеников и педагогов. Сформирована рабочая группа, которая займется этим вопросом. Вокруг частные дома, надо обеспечить антитеррористическую защищенность объекта, забор, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский в ходе посещения стройплощадки.

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На протяжении многих лет местным детям приходится ездить на занятия за несколько километров,в соседние микрорайоны. При этом Мамайка-один из наиболее быстрорастущих городских кластеров- численность населения здесь уже превышает 30 тысяч человек.(читать далее)