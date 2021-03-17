Победителей конкурса «Мое будущее – Краснодарский край!» наградили в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края. Министр экономики края Алексей Юртаев

Мероприятие проводится для молодых людей от 16 до 35 лет. За все время проведения на конкурс было подано более тысячи работ.

- Мы выявляем работы, которые соответствуют тем целям и задачам, которые прописаны в Стратегии Кубани – 2030. Работы победителей конкурса прошлого года уже направлены в органы власти края и муниципальные образования, - отметил министр экономики края Алексей Юртаев.

Работа Виктории Хахалевой «Молодежное инклюзивное пространство Кубани. Предприниматель будущего» стала лучшей в номинации "Экономика". В номинации «Человеческий капитал» победил Андрей Даниелян с проектом «Платформа Life+ как способ реализации целей устойчивого развития (SDG) Общества 5.0».

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