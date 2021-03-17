Фото: krd.ru.

В Краснодаре отремонтируют около 80 км дорог. К концу 2021 года 70% дорог краевого центра будут соответствовать нормативам. Всего в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» городе отремонтировали 232 участка дорог - это около 300 км. В 2021 приведут в порядок 62 отрезка проезжей части.

Фото: krd.ru

— Важно понимать, что улицы, которые ежегодно выбираются для проведения ремонта, мы определяем на основе обращений, предложений всех заинтересованных сторон — жителей, актива общественного самоуправления, представителей ОНФ, ОГИБДД, - сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара Евгений Беляков.

По его словам во главе списка улицы с интенсивным движением транспорта или с серьезными повреждениями проезжей части. В центре внимания дорожников сегодня - Тургеневский мост.

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