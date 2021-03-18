В Краснодаре неплательщику алиментов назначили обязательные работы

Фото пресс-службы УФССП РФ по краю
Житель Краснодара несколько лет не платил алименты на собственного ребенка. Он накопил 266 тысяч рублей долга. К взысканию подключились приставы, но от представителей закона мужчина скрывался. После выписанного протокола суд назначил неплательщику обязательные работы.
- О добровольной оплате долга речь не шла. На мужчину составили протокол об административном правонарушении за неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей. Мировой судья назначил нарушителю наказание в виде 40 часов обязательных работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.
В случае, если и после этого наказания гражданин не изменит своего отношения к выплате алиментов, его ждет уже уголовная ответственность, добавили в ведомстве.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что жительницу Краснодара отправили на обязательные работы за нарушение самоизоляции. Она не заплатила штраф после блуждания по городу с коронавирусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У жителя Краснодара забрали «Lexus» за долги
Житель краевой столицы лишился элитной иномарки из-за собственной безответственности (читайте далее)