Краснодарский край вновь начал взимать курортный сбор

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В период пандемии коронавируса ввели мораторий, чтобы поддержать предприятия санаторно-курортного комплекса края. Эта мера, в сочетании с другими, дала позитивный результат. Отрасль завершила 2020 год с хорошими показателями. Она дала максимальные результаты в непростых условиях пандемии COVID-19.

- Сегодня мы видим восстановление понесенных потерь. Курортная сфера отыгрывает позиции, наращивает свой потенциал. Курорты Краснодарского края по-прежнему востребованы у россиян. А органы государственной и муниципальной власти края постоянно работают над тем, чтобы обеспечить предприятиям отрасли новые возможности устойчивого роста. Результат налицо: на новогодние праздники к нам прибыло около 400 тыс. человек со всей России. А в целом за три зимних месяца курорты Краснодарского края приняли более 2 млн туристов, - прокомментировал текущую ситуацию спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Курортный сбор – это один из механизмов повышения конкурентоспособности кубанских курортов на общероссийском и мировом рынках рекреационных услуг. Сейчас эксперименте участвуют 11 муниципалитетов. С приезжающих здесь взимают 10 рублей в сутки.

- По итогам прошлого года объем денежных средств, фактически поступивших в бюджет Краснодарского края от взимания курортного сбора, превысил 38,5 млн рублей, при плановом значении в 34,9 млн. А всего же за три года действия программы в крае было собрано более 370 млн рублей, - озвучил результаты сбора в цифрах Юрий Бурлачко.