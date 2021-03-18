Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 18 марта выросло на 126

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 18 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 126 человек, накануне было зафиксировано 124 новых случая. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Новороссийск, здесь выявили 34, 21 и 15 новых случаев соответственно. В Апшеронском районе выявили семь заболевших коронавирусом. В Белореченском и Приморско-Ахтарском районах – по пять заразившихся. Девять жителей заболели в Тихорецком районе, семь – в Геленджике, по шесть – в Выселковском и Калининском районах.

- На территории Кореновского района пять человек попали в госпитали с коронавирусом, в Динском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском и Гулькевичском районах – по три. По два новых пациента в Туапсе, Анапе, Горячем Ключе и Усть-Лабинском районе. Единичные случаи зафиксированы в Славянском, Темрюкском, а также Мостовском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших за сутки - один пятилетний ребенок. В настоящее врем 65 заболевших находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, еще двое – на ЭКМО. 1055 граждан с ковидом лечатся в стационарах, 1947 человек – дома.

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