Мужчину с 4 млн рублей задержали в Сочи на границе с Абхазией

Фото: пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни

На границе с Абхазией задержан мужчина, который перевозил контрабандой крупную сумму.

- При себе у него было 4 миллиона незадекларированных рублей, - пояснила сайту «КП»-Кубань» пресс-секретарь службы по городу Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

Деньги у мужчины изъяли. Фото: пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни

Деньги у мужчины нашли в багаже.

- Мужчина проходил по «зеленому» коридору, на вопрос о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, ответил отрицательно, - пояснила Марина Жупанова. - В ходе проведения таможенного осмотра в его ручной клади – в черной сумке через плечо – были обнаружены восемь пачек денег.

В этой сумке мужчина вел деньги. Фото: пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни

Документов н провоз такой большой сумму у него с собой не было. А по закону всю сумму, превышающую 10 тысяч долларов США, необходимо декларировать. У мужчины деньги изъяли. . Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду в крупном размере. Если суд докажет вину мужчины, то ему можем грозить до двух лет лишения свободы.

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